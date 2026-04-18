今シーズン限りでの引退を表明している荒尾高校出身でラグビー元日本代表の流大が18日、熊本での試合に出場しました。熊本地震からの復興を応援する国内最高峰「リーグワン」の上位対決。流は黄色のジャージ東京サントリーサンゴリアスのスクラムハーフとして、クボタスピアーズ船橋・東京ベイと対戦しました。サンゴリアスは流が起点となって積極的な攻撃を展開。前半をリードし