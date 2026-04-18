サッカー元日本代表ＭＦの稲本潤一さんが１８日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後４時半）に出演。フランスＷ杯アジア最終予選での強烈な体験を明かす一幕があった。今回は６月開幕のＷ杯２０２６に向け、各年代のＷ杯出場経験を持つ元日本代表選手が集結し、Ｗ杯の舞台裏で起きていた事件やハプニングなど今だから話せる裏話を公開。日韓、ドイツ、南アフリカのＷ杯３大会出場の稲本さんは「（フラン