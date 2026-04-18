18日正午過ぎ、東京・東村山市と東大和市にまたがる都立狭山公園で、コナラの木が倒れているのが見つかりました。警視庁や公園の管理事務所によりますと、18日正午すぎ、東村山市と東大和市にまたがる都立狭山公園の敷地内で、高さおよそ15メートルから20メートルのコナラの木、1本が倒れているのが見つかりました。近くを走行していた車2台が道路に倒れた木に接触したということですが、ケガ人はいないということです。この公園で