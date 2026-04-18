「楽天−ロッテ」（１８日、楽天モバイル最強パーク）楽天の辰己が珍しい一打を放った。五回無死、左中間への飛球は、外野フェンスのラバーと金網部分の間にすっぽりと挟まった。記録はエンタイトル二塁打となった。楽天モバイル最強パークでは今季からフェンスを最大６メートル前方へ新設。打球は新設フェンスに挟まる珍打となった。