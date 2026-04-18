タレントの井口綾子が１８日までにＳＮＳを更新。私服ショットを披露した。井口はインスタグラムに、ロングヘアをバレッタでまとめ、白Ｙシャツ×白ズボンを着こなした姿で笑顔を見せるショットなどをアップ。美スタイル映える上品な大人の魅力あふれるショットとなっている。続けて、「あったかかったり寒かったり服装難しい体調みなさん気をつけてくださいね」と呼びかけた。この投稿には、フォロワーから多くのいいねが