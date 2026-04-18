球団発表オイシックス新潟は18日、今季メキシカンリーグでプレーしていた又吉克樹投手と契約合意に至ったと発表した。又吉は昨オフにソフトバンクを戦力外となり、トライアウトにも参加。今季はユカタン・ライオンズと契約していたが、7日には自身のSNSで解雇されたことを報告していた。NPBでは通算503試合に登板し、173ホールドをマークしている。○又吉のコメント「この度、オイシックス新潟アルビレックスBCに入団させて