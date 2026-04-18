TBSの野村彩也子アナウンサー（28）が24日までに自身のインスタグラムを更新。100万ドルの夜景ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「Good night…zZ」とつづり始めた。「きらきらして海に浮かんで〜」と100万ドルの夜景ショットを投稿した。ネットでは「美しい」「可愛すぎる！」「夜のネオンがお似合い」「最高に素敵だね！」などの声が上がった。