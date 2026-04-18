阪神・大竹耕太郎投手（３０）が１８日の中日戦（甲子園）で、今季初勝利を目指して先発する。１７日は同球場で最終調整し「自分のピッチングをやるだけ。持っているものをちゃんと出せるようにしたい」と意気込んだ。左腕は４日の広島戦（マツダ）で今季初登板。雨で試合開始が遅れるなど、難しいコンディションの中だったが、５回３失点とゲームメーク。その後、出場選手登録を抹消され、前カード巨人３連戦で先発予定だった