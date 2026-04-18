FC町田ゼルビアは現地４月17日、サウジアラビアのジッダで集中開催されているアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの準々決勝で、地元のアル・イテハドと対戦。試合開始に先駆け、スターティングメンバーが発表された。準々決勝の相手は、元ブラジル代表のファビーニョや元ポルトガル代表のダニーロ・ペレイラらタレントが名を連ねるサウジアラビアの古豪だ。 強敵に挑む町田のスタメンは以下のと