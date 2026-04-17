文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「音現場から・ミキサー裏話」。番組の工場＝スタジオ、その周辺にまつわるさまざまな話題を技術部員がご紹介。番組やイベントの裏話も盛りだくさんです！ ●4月17日（金）配信 先日の「武田砂鉄ラジオマガジン」で、前半レギュラーのマライ・メントラインさんが「スタジオの壁面に埋め込まれている不思議な木のスティックは、何のためにあるの