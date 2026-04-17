文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。 この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼4月17日配信号担当 水谷加奈アナウンサー 文化放送のキャッチフレーズ。 これまでもいろいろありました。 「オトナのホンネ文化放送」→私としてはもっとホンネを言いたかった…。 「もっと過激にもっと優しく」→私としてはもっと過激な放送をした