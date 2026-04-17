メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）とコロラド・ロッキーズの菅野智之投手（36）が18日、今シーズン初対決です。WBCで共に戦った大谷翔平選手と菅野智之投手。18日のドジャース戦に菅野投手が先発登板することが発表されました。2人は菅野投手がボルチモア・オリオールズに在籍していた2025年9月に初対決。その時は大谷選手が第47号となる先頭打者ホームラン。さらに続く打席でも48号ソロホームランを