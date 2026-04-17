アイドルグループ「アイドリング！！！」の元メンバーで、モデル、タレントとして活躍する佐藤ミケーラ倭子(30)が17日、自身のSNSを更新。結婚を発表した。佐藤はこの日が30歳の誕生日で、「私、佐藤ミケーラ倭子は結婚いたしました。お誕生日にお知らせです」と報告。「いつも応援してくださる皆さまへ怪獣みたいにふざけちゃうけど変わらず見守ってくださり本当にありがとうございます」と感謝をつづった。1996年4月17