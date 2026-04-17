写真提供：岡山後楽園 2026年5月17日、岡山後楽園(岡山・北区)の茶畑で、昔ながらの茶つみの風景が楽しめる「茶つみ祭」が開かれます。 岡山後楽園の茶畑は約300年前から伝わっているもので、江戸時代には、この畑でつくった茶葉で、藩主が茶を飲んでいました。 茶つみ祭の当日は、茶つみ娘が伝統の「茶つみ踊り」や「茶つみ」を披露します。 茶つみ娘たちは、岡山県有数の茶の産地、美作市海田(みかいた)地区の「美