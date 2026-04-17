バンダイは、「ウルトラマンシリーズ60周年記念アイテムDXウルトライズアイ」(6,490円)を発売する。2026年7月4日発売予定。2026年7月4日発売予定「ウルトラマンシリーズ60周年記念アイテムDXウルトライズアイ」(6,490円)60年分の光をその目に！ウルトラマンシリーズ60周年を記念したアイテム「DXウルトライズアイ」が登場。LEDが4個内蔵されており、本体が10色に光り輝く。ウルトラマンゼロの新たなる姿である「ウルトラマンゼロコ