ガストは16日、『ポケモン』とのキャンペーンを23日より開催することを発表した。ガスト全店にて、子どもから大人まで家族で楽しめるおいしいメニューを提供し、ネット上で話題になっている。【写真】フシギダネのタコライス＆ゼニガメのかき氷など全4品提供メニューは全4品で、ヒトカゲの“ほのおのうず”ミートソースパスタなどにファンは「ピカ様絶対食べる」「大好物のタコライスある！」「ガスト大好き娘だから通っちまう