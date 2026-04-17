4月24日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『てっかのコマキちゃんとコチョウランさん』『おむすびまんとコアンコラ』じかいは、みんなにだいにんきのおはなしをおとどけするよ！げんきいっぱいの、てっかのコマキちゃんが、コチョウランさんと、なかよしになるよ！そして、おむすびまんが、アンコラとはぐれた、コアンコラを、たすけてくれる、おはなしだよ！