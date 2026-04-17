◆【横浜グルメ】ベーカリーカフェで楽しむモーニング&ブランチ3選。復活した名店の味や、食パン専門店など横浜におでかけするなら、絶対に楽しみたい横浜グルメ。横浜をこよなく愛するオズマガジン編集部員より、モーニングとブランチにおすすめのカフェベーカリーを3店舗ご紹介します。食パン専門店の湯種製法を用いたもっちりパンのクロックムッシュや、サンフランシスコのカフェに着想を得た人気ベーカリーの姉妹店、復活