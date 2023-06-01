【モデルプレス＝2026/04/17】お笑いタレントのヒコロヒーと元日向坂46の齊藤京子、ROIROMの本多大夢を起用した新CM「はじめて後輩ができた篇」が4月17日よりWEBにて公開される。【写真】「タイプロ」出身イケメン、“あたふたする”新人ナース役熱演◆本多大夢、新人ナース役で登場これまで先輩ナース役をヒコロヒー、後輩ナース役を齊藤が演じていたが、本CMでは新たに新人ナース役としてROIROMの本多がソロで初のCM出演する。こ