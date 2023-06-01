ROIROM本多大夢、CM単独初出演 “あたふたする”新人ナース役で登場
【モデルプレス＝2026/04/17】お笑いタレントのヒコロヒーと元日向坂46の齊藤京子、ROIROMの本多大夢を起用した新CM「はじめて後輩ができた篇」が4月17日よりWEBにて公開される。
【写真】「タイプロ」出身イケメン、“あたふたする”新人ナース役熱演
これまで先輩ナース役をヒコロヒー、後輩ナース役を齊藤が演じていたが、本CMでは新たに新人ナース役としてROIROMの本多がソロで初のCM出演する。これまで先輩ナースだったヒコロヒーは後輩の齊藤に初めて後輩ができたことで、頼もしさ感じる様子を、また初めて後輩ができた齊藤は先輩になる緊張感を、本多は新人ナースとして一生懸命仕事を覚えようとする姿を演じている。本CMではナースとして働くリアルな日常を表現。これまでの2人から新たに3人になったことでさらにリアルになった間やテンポ感のあるやり取りが見どころとなっている。
また本CMのメイキング・インタビュー動画も同時に公開。真剣な表情で撮影に臨む3人の姿やインタビューに回答する3人の様子を見ることができる。さらに齊藤がCMで演じる役のままに「看護師齊藤京子」としてInstagramアカウントを開設。看護師として働くリアルな日常を発信していく。夜勤明けに食べる好物のラーメンやかき氷、休憩室での何気ないやり取りなど、CMでは描き切れなかったよりプライベートな一面も。CMで共演するヒコロヒー、本多に加え、SNS総フォロワー数206.9万人の双子インフルエンサーとして活躍するりかりこも齊藤の同僚としてInstagramに登場する。（modelpress編集部）
― 2年ぶりに看護師を演じてみた感想は？
ヒコロヒー：2年ぶりに連続シリーズに出演出来て嬉しかったです。新たに後輩も増え、楽しかったですね。
齊藤：この物語が毎回面白く、温かい感じもするし、切ない感じもあり、2年後の私たちになっている感じもあり面白いです。
― 新人看護師を演じてみた感想は？
本多：元々前作のCMを知っていて、リアルな質感で描かれていて現実に近いけれどポジティブな要素を感じていたので、今回自分もリアルに演じてみたいなと思って、今回のあたふたする役をうまくお見せできたらいいなと思っています。
― 3人が転職するならどんな職業がいいですか？
齊藤：相談室の先生に憧れがあって、友達から相談されることもあるのでやってみたいです。
ヒコロヒー：（近くにあったお花を見て）フラワーアレンジメントですかね（笑）。
本多：僕はもともと音楽かカーデザイナーをやるか迷っていた時期があったのでデザイナーですね。
【Not Sponsored 記事】
【写真】「タイプロ」出身イケメン、“あたふたする”新人ナース役熱演
◆本多大夢、新人ナース役で登場
これまで先輩ナース役をヒコロヒー、後輩ナース役を齊藤が演じていたが、本CMでは新たに新人ナース役としてROIROMの本多がソロで初のCM出演する。これまで先輩ナースだったヒコロヒーは後輩の齊藤に初めて後輩ができたことで、頼もしさ感じる様子を、また初めて後輩ができた齊藤は先輩になる緊張感を、本多は新人ナースとして一生懸命仕事を覚えようとする姿を演じている。本CMではナースとして働くリアルな日常を表現。これまでの2人から新たに3人になったことでさらにリアルになった間やテンポ感のあるやり取りが見どころとなっている。
◆メイキング＆インタビュー動画も公開
また本CMのメイキング・インタビュー動画も同時に公開。真剣な表情で撮影に臨む3人の姿やインタビューに回答する3人の様子を見ることができる。さらに齊藤がCMで演じる役のままに「看護師齊藤京子」としてInstagramアカウントを開設。看護師として働くリアルな日常を発信していく。夜勤明けに食べる好物のラーメンやかき氷、休憩室での何気ないやり取りなど、CMでは描き切れなかったよりプライベートな一面も。CMで共演するヒコロヒー、本多に加え、SNS総フォロワー数206.9万人の双子インフルエンサーとして活躍するりかりこも齊藤の同僚としてInstagramに登場する。（modelpress編集部）
◆ヒコロヒー・齊藤京子・本多大夢インタビュー（※一部抜粋）
― 2年ぶりに看護師を演じてみた感想は？
ヒコロヒー：2年ぶりに連続シリーズに出演出来て嬉しかったです。新たに後輩も増え、楽しかったですね。
齊藤：この物語が毎回面白く、温かい感じもするし、切ない感じもあり、2年後の私たちになっている感じもあり面白いです。
― 新人看護師を演じてみた感想は？
本多：元々前作のCMを知っていて、リアルな質感で描かれていて現実に近いけれどポジティブな要素を感じていたので、今回自分もリアルに演じてみたいなと思って、今回のあたふたする役をうまくお見せできたらいいなと思っています。
― 3人が転職するならどんな職業がいいですか？
齊藤：相談室の先生に憧れがあって、友達から相談されることもあるのでやってみたいです。
ヒコロヒー：（近くにあったお花を見て）フラワーアレンジメントですかね（笑）。
本多：僕はもともと音楽かカーデザイナーをやるか迷っていた時期があったのでデザイナーですね。
【Not Sponsored 記事】