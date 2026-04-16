私はアリサ。兄のタツキは昔から「憎めない可愛らしい人」でした。何かやらかしても、まわりが「まあ、アイツだから仕方ないか」と笑って許してしまうような人だったのです。こればっかりは天性のものなのかもしれません。私も、多少兄にだらしないところがあっても、「仕方ない」「悪気はないんだし」と看過してきました。そういえば今から10年前、兄も私もすっかり社会人が板についてきたある日のこと、まだ独身だった兄が私に連