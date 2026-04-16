記事ポイント九州の実家が収納限界に達している世帯は40.7％です。実家の片付けが進まない背景には親子間の伝え方の難しさがあります。粗大ゴミ回収本舗が親のプライドに配慮した片付けの切り出し方を紹介しています。実家の片付けは、物量だけでなく親子間のコミュニケーションも大きな課題です。粗大ゴミ回収本舗は、九州7県の調査結果をもとに、親の気持ちに配慮した片付けの進め方を提案しています。 粗大ゴミ回収本舗「