トランプ大統領は「日米安保は不公平だ」と繰り返し批判してきた。だが本当にそうなのか。軍事アナリストの小川和久さんは「日本を失えばアメリカは世界のリーダーの座から滑り落ちる。アメリカも日本を必要としているのに、その事実を日本人もアメリカ人も知らないまま70年以上が過ぎてしまった」という――。※本稿は、小川和久『13歳からの戦争学』（アスコム）の一部を抜粋・再編集したものです。■トランプ「日米安保は不公平