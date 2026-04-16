配信者・ジュキヤが16日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の活動に寄せられた批判に言及した。「【ご報告】YouTubeの永久出禁が確定しました。何度もチャレンジしましたが今回で完全に引退しようと思います。今まで応援ありがとうございました」と“完全引退”を報告した。この投稿を受けて、配信者・丸の内OLレイナは「生理的に無理すぎて、エロの業界にも来ないで欲しい」とポスト。ジュキヤはDMMオンラインサロンに