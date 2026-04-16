15日朝、八郎潟町や大館市でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと15日午前9時ごろ、八郎潟町真坂字新田家ノ下のJR奥羽線近くの原野にクマ1頭がいるのを、車で走っていた八郎潟町の20代の男性が目撃しました。クマの体長は約80センチです。最も近い民家までは150メートルほどですが、複数の住宅が建つ集落に近い場所です。一方、大館警察署の調べによりますと15日午前10時ご