イラストレーターの「いちご父さん」さんの漫画がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むおむつを履いた娘のお尻がモッコリとしていることに気付いた母。おむつを替えるタイミングかと思い、父が確認すると…という内容で、読者からは「あるある」「昨日、うちも娘に怒られました」「においの有無が重要ですね」などの声が上がっています。おむつチェックで起きた“勘違いあるある”