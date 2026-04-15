セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、プライベートブランド（PB）「セブンプレミアム」の最上級ブランド「セブンプレミアム ゴールド」の看板商品「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」と「セブンプレミアム ゴールド 金のビーフカレー」のリニューアル商品を4月21日から順次、発売します。【写真】高級ビストロのよう！「金のビーフカレー」もおいしそう！「金のハンバーグ」は、2010年9月に誕生。今回