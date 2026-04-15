セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、プライベートブランド（PB）「セブンプレミアム」の最上級ブランド「セブンプレミアム ゴールド」の看板商品「セブンプレミアム ゴールド 金のハンバーグ」と「セブンプレミアム ゴールド 金のビーフカレー」のリニューアル商品を4月21日から順次、発売します。

【写真】高級ビストロのよう！ 「金のビーフカレー」もおいしそう！

「金のハンバーグ」は、2010年9月に誕生。今回、16回目のリニューアルとなり、2025年のリニューアル時から原材料や配合、調理工程を刷新。粗挽きで肉粒感たっぷりのジューシーな仕立てにするとともに、中はしっとり、外はこんがりと焼き上げています。牛と豚肉のうまみが際立つ、キレのあるデミグラスソースで仕上げ、「究極の合いびきハンバーグ」を目指したということです。

「金のビーフカレー」も製法を追求。ハーブなどと2時間漬け込んだ牛肉は、香りとうまみがアップした柔らかな食感が特長になっています。香味野菜と焙煎スパイスが香り立つ本格的な味わいを実現したということです。

価格は金のハンバーグと金のビーフカレーともに429円（以下、税込み）です。

担当者は、両商品のリニューアルについて「『さらなるおいしさを目指し、セブンプレミアム ゴールドを育成する』という強い意志を形にした出来栄えです」と話し「『専門店と同等以上の味・品質』と『お買い求めやすい価格』をコンセプトとした『セブンプレミアム ゴールド』らしく、2商品とも価格をすえ置きしています」とコメント。

さらに、「4月の新生活が始まり、少し疲れも見え始める時期ですが、2品同時にリニューアルした『セブンプレミアム ゴールド』が、忙しい日常を『最高のご褒美タイム』へと誘います。肉感たっぷりのハンバーグからあふれる肉汁や、スパイスが幾重にも重なる芳醇なカレーの香りに包まれた瞬間、仕事の緊張がふっと解け、普段の食卓が『高級ビストロ』のように彩られる時間をぜひご体験ください」と語っています。