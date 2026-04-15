インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「きつね顔の男性芸能人イケメン」ランキングを投票で募っています。2026年4月15日時点で集まった1408票でのランキングを紹介します。【1~10位】4位は《キレイで凛としている感じ》の芸能人？TOP10を見る！3位は、俳優の松田翔太さんでした。回答者からは「知識豊富なきつね顔イケメンという感じですてきです」