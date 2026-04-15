独特の沈み込むような質感で人気のビーズクッション。しかし、素材となる発泡ビーズには環境面でさまざまな問題があるようです。【写真】テトラポッド周辺にまかれたビーズ。これは大変だ…。今、SNS上で大きな注目を集めているのは、環境教育NPO法人くすの木自然館代表の浜本麦（はまもと・ばく）さん（@higatapierrot）が投稿した次の事例。「昨日、重富海岸の砂浜に発砲ビーズ(ビーズクッションの中身)をばらまいた方へ。これは