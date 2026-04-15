熊本地震から10年。観光都市・大分県別府市では、当時の教訓から外国人観光客への防災対応を強化しています。さらに「多言語」だけではなく、日本人同士でも起こりうる「方言の壁」をどう乗り越えるか各地で議論が深まっています。 【写真を見る】「多言語」「方言」問われる対応力熊本地震10年、観光都市で「防災」新局面 「浴衣に裸足」混乱教訓に 2016年に起きた熊本地震では、大分県由布市と別府市で最大震度6弱を観測。