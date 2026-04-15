今年の桜の開花と満開は、西日本では平年並みか早く、東日本では平年より早くなりました。また、東北地方では、平年よりかなり早い開花と満開となった所が多くなっています。この先、北海道でも平年よりかなり早い開花と満開になるでしょう。桜開花の状況とこの先の予想札幌は18日に開花の予想おととい4月13日には青森と北海道松前町※で開花し、桜開花前線はついに北海道に上陸しました。青森の開花は、2023年春の記録に次ぐ過