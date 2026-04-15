タレントの藤本美貴（41）が14日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。早生まれについて語った。この日は短歌企画の第4弾で、春の育児短歌ママ会を開催。ゲスト、MC、視聴者から寄せられた短歌を紹介した。早生まれの我が子を心配する親の気持ちが詠まれる場面が。藤本は「凄い気にするよね」と共感した。「それこそ私1人目が3月27日生まれだから、大体学年で最後のお誕生日で」と前置きして「