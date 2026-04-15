【モデルプレス＝2026/04/15】スターバックスコーヒージャパンは日本上陸30周年を記念した「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」の第1弾として、新しくなった『キャラメル マキアート』を発売する。【写真】スタバ、定番商品が新たにアップデート◆スタバ「キャラメル マキアート」がアップデートスターバックスコーヒージャパンは、日本上陸30周年を迎える今年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFE