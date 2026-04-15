【スタバ日本上陸30周年】定番商品「キャラメル マキアート」がアップデート ふわふわミルク×ほろ苦エスプレッソの贅沢な味わい
【モデルプレス＝2026/04/15】スターバックスコーヒージャパンは日本上陸30周年を記念した「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」の第1弾として、新しくなった『キャラメル マキアート』を発売する。
【写真】スタバ、定番商品が新たにアップデート
スターバックスコーヒージャパンは、日本上陸30周年を迎える今年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」という想いのもと、コーヒーとの距離感にかかわらず、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う1杯を提案していく。 その第1弾として、誕生以来長年愛されてきた『キャラメル マキアート』が新しくなって登場。おいしさとともに進化し、2026年4月17日より発売する。
“WHY NOT COFFEE？”の幕開けとして登場する『キャラメル マキアート』は、1999年に日本で発売されて以来、長く親しまれてきたスターバックスのシグネチャービバレッジのひとつ。当時は日本ではまだ親しみの薄かったエスプレッソビバレッジを、より身近に感じるきっかけになった1杯。30周年を迎える今年、コーヒーの親しみやすさを育んだこのビバレッジが、仕事や勉強で忙しい“オン”の時間の中でふっと気持ちをゆるめてくれる1杯として進化した。
ふわふわの口当たりとほろ苦いキャラメルの余韻が心地よく続く新しい『キャラメル マキアート』は、トッピングのキャラメルソース自体のレシピをアップデートしたほか、エスプレッソやミルクと合わせるシロップも見直し、バニラビーンフレーバーシロップを新たに採用。 キャラメルソースは、ほろ苦さをより感じられる味わいと、キャラメルを手作りする際に鍋から香る、砂糖とバターを焦がしたような香りを引き立たせ、深煎りで香ばしいエスプレッソの力強さと調和するように配合とレシピを変更した。また、バニラビーンフレーバーシロップも、このキャラメルソースとエスプレッソとのマッチングを相互で確認しながら試作を重ね、華やかで奥行きのある、キャラメルマキアートに最適な味わいのバランスで開発された。
アイスの『キャラメル マキアート』は層の構造をアップデート。バニラビーンフレーバーシロップを加えた香るミルクに、ふわふわでもちっとした質感のムースフォームを重ねたところにエスプレッソを流し入れ、最後にキャラメルソースをトッピング。ストローを使わず直接カップから口に含むとき、すべての層がベストバランスで混ざり合い、一体感を楽しめるようになった。冷たい口当たりの中に、ふわふわのムースとキャラメルのほろ苦さ、エスプレッソの味わいが織りなす、アイスならではの贅沢な広がりを楽しめる。 甘さに寄りすぎることなく、ほっとひと息つきたい時にぴったりのビバレッジになっている。
『 キャラメル マキアート』を作成する時、バリスタの腕が光るのはミルクのスチーミング。丁寧に仕上げると、エスプレッソやシロップとのなじみが良い、上質できめ細やかでしっかりとした密度の高いフォームミルクができあがり、キャラメルソースで描くクロスハッチ（網目模様）を美しく表現できる。そんなバリスタ・クラフトによって実現する、ふわふわのフォームミルクに重なるキャラメルソースのほろ苦さ、相性抜群のエスプレッソ、バニラビーンフレーバーの香りを楽しんでほしい。
『キャラメル マキアート』の新登場にあわせ、『キャラメル フラペチーノ（R）』と『バニラ クリーム フラペチーノ（R）』もより豊かな香りを楽しめる新しい味わいへとアップデート。『キャラメル フラペチーノ（R）』は、新しくなったキャラメルソースをトッピングしたほか、バニラビーンフレーバーシロップを使用し、バニラがふんわり優しく香る仕上がりに。キャラメルの風味やねっとりとした質感が、フラペチーノ（R）全体に深みを加えている。
また、新たにバニラビーンフレーバーシロップを採用した『バニラ クリーム フラペチーノ（R）』では、バニラの香りがより華やかで奥行きのある味わいへ進化。シンプルな構成はそのままに、香りの立ち上がりと余韻が豊かになった。（modelpress編集部）
『キャラメル マキアート』 （Hot／Iced）
＜お持ち帰りの場合＞Short 530円〜／Tall \570〜／Grande \614〜／Venti（R） 658円〜
＜店内ご利用の場合＞Short 540円〜／Tall \580〜／Grande \625〜／Venti（R） 671円〜
※一部店舗では価格が異なります。
販売期間：2026年4月17日〜通年販売予定
※一時的な欠品の場合がございます。
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
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◆スタバ「キャラメル マキアート」がアップデート
スターバックスコーヒージャパンは、日本上陸30周年を迎える今年、「コーヒーって、飲みもの以上だ。- WHY NOT COFFEE？」という想いのもと、コーヒーとの距離感にかかわらず、日常にあるさまざまな瞬間、それぞれの気分やシーンに寄り添う1杯を提案していく。 その第1弾として、誕生以来長年愛されてきた『キャラメル マキアート』が新しくなって登場。おいしさとともに進化し、2026年4月17日より発売する。
ふわふわの口当たりとほろ苦いキャラメルの余韻が心地よく続く新しい『キャラメル マキアート』は、トッピングのキャラメルソース自体のレシピをアップデートしたほか、エスプレッソやミルクと合わせるシロップも見直し、バニラビーンフレーバーシロップを新たに採用。 キャラメルソースは、ほろ苦さをより感じられる味わいと、キャラメルを手作りする際に鍋から香る、砂糖とバターを焦がしたような香りを引き立たせ、深煎りで香ばしいエスプレッソの力強さと調和するように配合とレシピを変更した。また、バニラビーンフレーバーシロップも、このキャラメルソースとエスプレッソとのマッチングを相互で確認しながら試作を重ね、華やかで奥行きのある、キャラメルマキアートに最適な味わいのバランスで開発された。
アイスの『キャラメル マキアート』は層の構造をアップデート。バニラビーンフレーバーシロップを加えた香るミルクに、ふわふわでもちっとした質感のムースフォームを重ねたところにエスプレッソを流し入れ、最後にキャラメルソースをトッピング。ストローを使わず直接カップから口に含むとき、すべての層がベストバランスで混ざり合い、一体感を楽しめるようになった。冷たい口当たりの中に、ふわふわのムースとキャラメルのほろ苦さ、エスプレッソの味わいが織りなす、アイスならではの贅沢な広がりを楽しめる。 甘さに寄りすぎることなく、ほっとひと息つきたい時にぴったりのビバレッジになっている。
『 キャラメル マキアート』を作成する時、バリスタの腕が光るのはミルクのスチーミング。丁寧に仕上げると、エスプレッソやシロップとのなじみが良い、上質できめ細やかでしっかりとした密度の高いフォームミルクができあがり、キャラメルソースで描くクロスハッチ（網目模様）を美しく表現できる。そんなバリスタ・クラフトによって実現する、ふわふわのフォームミルクに重なるキャラメルソースのほろ苦さ、相性抜群のエスプレッソ、バニラビーンフレーバーの香りを楽しんでほしい。
◆スタバ人気フラペチーノもアップデート
『キャラメル マキアート』の新登場にあわせ、『キャラメル フラペチーノ（R）』と『バニラ クリーム フラペチーノ（R）』もより豊かな香りを楽しめる新しい味わいへとアップデート。『キャラメル フラペチーノ（R）』は、新しくなったキャラメルソースをトッピングしたほか、バニラビーンフレーバーシロップを使用し、バニラがふんわり優しく香る仕上がりに。キャラメルの風味やねっとりとした質感が、フラペチーノ（R）全体に深みを加えている。
また、新たにバニラビーンフレーバーシロップを採用した『バニラ クリーム フラペチーノ（R）』では、バニラの香りがより華やかで奥行きのある味わいへ進化。シンプルな構成はそのままに、香りの立ち上がりと余韻が豊かになった。（modelpress編集部）
◆商品概要
『キャラメル マキアート』 （Hot／Iced）
＜お持ち帰りの場合＞Short 530円〜／Tall \570〜／Grande \614〜／Venti（R） 658円〜
＜店内ご利用の場合＞Short 540円〜／Tall \580〜／Grande \625〜／Venti（R） 671円〜
※一部店舗では価格が異なります。
販売期間：2026年4月17日〜通年販売予定
※一時的な欠品の場合がございます。
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
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