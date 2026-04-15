飛行機内に持ち込むモバイルバッテリーのルールが24日から新しくなるのを前に、航空各社は乗客に向けて呼びかけを行いました。【映像】実際に乗客へ呼びかける様子小林香梨リポ「モバイルバッテリーの新しいルールについて、航空各社が説明を行っています」モバイルバッテリーについては航空機内で発火事案が相次いだため、現在は預け荷物にすることはできず、手荷物として機内に持ち込むことになっています。24日から始まる