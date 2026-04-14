【モデルプレス＝2026/04/14】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃8が4月14日に放送された。最終審査を前に新たな候補者を追加することが明らかとなり、驚きの声が寄せられている。【写真】HYBEオーディション候補者、新候補者に驚く様子◆「ワースカ」3人の候補者が最終審査前に奮闘＃8では、第2章アメリカ