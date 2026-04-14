大分市保健所は14日、市内に住む70代男性がマダニを媒介する「重症熱性血小板減少症候群（SFTS）」を発症したと発表しました。大分市内での発生は今年に入ってから初めてとなります。 市によりますと、男性は4月9日に発熱の症状に加え、体が思うように動かせないほどの強い倦怠感を訴え、市内の医療機関を受診し入院しました。 保健所がPCR検査を実施した結果、SFTSウイルス遺伝子が検出されたということです。男性は現在も入院