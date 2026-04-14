架空のグルメサイトに潜む「違和感」を暴き出す、ブラウザ向けのホラーコンテンツ「黄昏ぐるめなび」が4月10日に公開されました。開発を手掛けたのは、個人インディーゲームスタジオの「shintoworks」。以前好評を博したブラウザホラー「ゆうひ不動産」に続く新作となります。本作は一部にグロテスクな表現が含まれるものの、「ジャンプスケア」要素がないため、急に驚かされる系のホラーが苦手な方でもじっくりと不気味な世界