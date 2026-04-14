インディーゲーム開発サークルの「スタジオミモザ」は、PC（Steam）向け2Dシール手帳シミュレーションゲーム「Sticker DECO〜わたしのシール手帳〜」のSteamストアページを4月3日に公開しました。本作は、子どもの頃に誰もが夢中になった「シール手帳」のデコレーションと、友達とのドキドキのシール交換をPC上で疑似体験できるタイトルです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■マウスひとつで直感的に作る「