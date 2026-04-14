「北」を監視する“純国産”無人機韓国空軍は2026年4月8日、韓国が独自に開発した国産中高度無人航空機（MUAV）の量産初号機のロールアウト式典を実施したと公式Xで明らかにしました。【画像】ロールアウトした「量産初号機」と「開発元の機体」を見るこのMUAVは、主に北朝鮮の監視や戦場での目標情報取得などを任務とする情報収集型で、攻撃能力は付与されていません。機体に装備された高性能カメラなどを用いて、戦場の情報