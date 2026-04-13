オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛けるヘソプロダクション（大阪市）が、昨年開催された「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」のモノクロバージョン「黒ミャクミャク」シリーズの新商品「ぬいぐるみ付チョコクランチ」を今年4月中旬に販売を開始します。【画像】「えっ！全部かわいい！」その他の「黒ミャクミャク」商品を見る！（