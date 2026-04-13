本拠地レンジャーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地レンジャーズ戦で「1番・DH」で先発出場。5号となる先頭打者弾を放つなど3打数1安打2四球だった。チームは2-5で敗れたが、この日の一発で月曜から大忙しとなった日本企業が話題になっている。サイ・ヤング賞2度を誇る剛腕ジェイコブ・デグロムの初球を見逃さなかった。大谷は内角への甘い速球を強振。右翼席へ運び、悠々とダイヤモン