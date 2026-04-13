本拠地レンジャーズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地レンジャーズ戦で「1番・DH」で先発出場。5号となる先頭打者弾を放つなど3打数1安打2四球だった。チームは2-5で敗れたが、この日の一発で月曜から大忙しとなった日本企業が話題になっている。

サイ・ヤング賞2度を誇る剛腕ジェイコブ・デグロムの初球を見逃さなかった。大谷は内角への甘い速球を強振。右翼席へ運び、悠々とダイヤモンドを一周した。

この一発で大忙しとなったのは「日清製粉ウェルナ」だ。昨年から大谷が本塁打を放つたび、公式Xにパンケーキを積み上げた画像を公開し祝福してきた。今年も変わらずパンケーキを積み上げているが、前日の日曜日にも4号を放っていることもあり、午前8時21分に「遅くなりましたが…日曜日の分です」と記し、4枚重ねたパンケーキの画像を投稿。さらにその1分後にも「2試合連続 月曜日の朝から嬉しいですね」と記し、今度は5号を称え、5枚重ねていた。

“中の人”的には週明け月曜日から大忙しの朝に。コメント欄では「お仕事はやっ しかも美味しそう」「また出たよー」「積み上がって行く喜び」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）