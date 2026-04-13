富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン最終日が12日、埼玉・石坂GC（6580ヤード、パー72）で開催された。首位で出たウー・チャイェン（台湾）が、5バーディー、3ボギーの70で回って通算10アンダーとし、昨年11月の大王製紙エリエールレディスに続いてツアー2勝目を飾った。2022年11月、JLPGA（日本女子プロゴルフ協会）プロテストに合格し、日本でプレ