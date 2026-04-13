本拠地ラージョ・バジェカーノ戦海外サッカー、スペイン1部ラ・リーガのマジョルカは現地時間12日、本拠地でラージョ・バジェカーノに3-0で勝利した。浅野拓磨は約2か月ぶりに復帰。ファンを歓喜させた。浅野は2月上旬にハムストリングを痛めて離脱。前節レアル・マドリード戦でベンチ入りし、この日公式戦のピッチに復帰した。本拠地のファンからは温かい拍手が送られ、18分間プレーした。日本の深夜に行われた一戦。ネット