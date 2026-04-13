なぜ祐太朗ばかり？兄は「百恵さんの息子」とよく呼ばれるが、弟がそう言われることはほとんどない。三浦友和（74）と百恵さん（67）夫妻の長男でシンガー・ソングライターの三浦祐太朗（41）と、次男で朝ドラことNHK連続テレビ小説「風、薫る」に出演中の俳優・三浦貴大（40）のことである。どうしてなのか。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【レア写真】「山口百恵」にピタリと寄り添う「三浦友和」20