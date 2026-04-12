[4.12 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第10節](CFS)※14:00開始主審:佐々木慎哉<出場メンバー>[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピーター・コアミDF 14 小竹知恩DF 17 知念哲矢DF 32 小池裕太DF 42 マテイ・ヨニッチMF 18 加藤大MF 20 ペドロ・アウグストMF 24 西谷和希FW 8 山下敬大FW 23 吉田篤志FW 77 田中パウロ淳一控えGK 1 原田欽庸DF 22 鈴木裕斗DF 28 小西慶太郎MF 6 加藤丈MF 7 森俊貴MF 10 岡庭裕貴MF 19 ダヴィド・モーベ