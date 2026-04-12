ABEMA「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP〜」が12日に配信された。「『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』〜今日好きメンバー襲来! 明日、学校で話したい都市伝説SP〜」場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「あからさまにおじさんだけ知らない」ショート動画の中毒性に話題が及ぶなか、都市伝説系人気YouTuber・Naokimanは「ブレインロットという単語が流行ったと思うんで