【モデルプレス＝2026/04/11】モデルの斎藤恭代が4月11日、国⽴代々⽊競技場 第⼆体育館にて開催中の「K-1 GENKI 2026」にスペシャルラウンドガールとして出演した。【写真】“9等身美女”ミニ丈衣装で側転披露◆斎藤恭代、圧巻の“9頭身ボディ”で華麗な側転披露「K-1公式ヴィーナス」を務めている斎藤はこの日、江川優生選手と西元也史選手の試合のスペシャルラウンドガールとして登場。“奇跡の9頭身ボディ”